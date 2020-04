Foot - PSG

PSG : Neymar chambre encore le Borussia Dortmund !

Publié le 18 avril 2020 à 17h45 par H.G.

Plusieurs semaines après la qualification du PSG en quarts de finale de Ligue des Champions acquise face au Borussia Dortmund, Neymar ne s’est une nouvelle fois pas privé de chambrer le club de la Ruhr sur les réseaux sociaux.

Pour la première fois depuis quatre ans, le PSG est parvenu à se hisser en quarts de finale de Ligue des Champions en s’imposant face au Borussia Dortmund. Après un match aller raté avec une défaite 2-1 au Signal Iduna Park, les hommes de Thomas Tuchel sont parvenus à renverser la vapeur dans un Parc des Princes à huis clos en s’imposant 2-0. Depuis, les joueurs du PSG et notamment Neymar ne se privent pas de chambrer l’écurie allemande, qui n’avait pas manqué de s’attaquer à de nombreuses reprises au club de la capitale sur les réseaux sociaux et via des déclarations après leur victoire au match aller. Et après avoir chambré Erling Braut Haaland en mimant sa célébration après qu’il ait inscrit le premier des deux buts au Parc des Princes, Neymar a récidivé ce samedi sur les réseaux sociaux.

Un montage sur Instagram à l’origine de cette nouvelle pique de Neymar

L’attaquant brésilien de 28 ans a en effet commenté un montage sur Instagram, représentant une carte issue du jeu Call Of Duty avec les écussons de plusieurs clubs européens. Le but du jeu proposé par cette publication du compte 433 était de dire à quel endroit on souhaitait atterrir avec notre équipe en choisissant donc le club contre lequel on allait devoir se battre. Et Neymar a révélé son choix : atterrir à l’endroit du stade représenté par l’écusson du Borussia Dortmund. Les supporters du PSG apprécieront, ceux de l’écurie allemande sans doute un peu moins.