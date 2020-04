Foot - PSG

PSG - Clash : Jérôme Rothen dézingue encore Serge Aurier !

Publié le 16 avril 2020 à 18h15 par T.M.

Ces derniers jours, Jérôme Rothen et Serge Aurier s’attaquent par médias interposés. Les piques se multiplient et l’ancien international français en a rajouté une couche.

Entre Serge Aurier et Jérôme Rothen, ce n’est clairement pas l’amour fou. Des tensions qui sont apparues dernièrement suite à une sortie de l’Ivoirien, qui affichait ses envies de revenir un jour au PSG. De quoi faire réagir l’ancien Parisien, qui n’avait pas mâché ses mots pour répondre au joueur de Tottenham. Une guerre a ainsi été lancée et Aurier a donc contre-attaqué. « Rothen m’a poussé à aller regarder des trucs sur lui alors que normalement, je m’en fiche. Et franchement, il a fait des trucs de fou. En fait, il a fait pire que moi et il parle mal de moi », a-t-il lâché.

« C’est de la bêtise »