PSG : Le beau message de Thiago Silva à l’adresse de Pierre Ménès !

Publié le 13 avril 2020 à 23h10 par La rédaction

Alors que Pierre Ménès a annoncé ce lundi avoir été touché par le Covid-19, Thiago Silva a apporté tout son soutien au consultant de Canal + en postant un message sur son compte Twitter.

La pandémie du coronavirus n’épargne personne, pas même ceux qui respectent scrupuleusement le confinement imposé par le gouvernement. Pierre Ménès a en effet confié ce lundi, dans un message diffusé sur ses réseaux sociaux, qu’il avait été admis à l’hôpital à la suite d’une contamination au Covid-19, alors même qu’il ne sortait plus de chez lui depuis un moment, comme il l’a lui-même expliqué. Fatigué et ayant une santé fragile après une greffe du foi et du rein en 2016, le consultant de Canal + est fort heureusement tiré d’affaire et doit maintenant observer une période de repos. Et face à cette nouvelle, Thiago Silva a adressé toutes ses pensées à Pierre Ménès, en le rassurant et en lui souhaitant de se rétablir au mieux. « Courage Pierre Ménès , bon rétablissement, on pense bien à toi, tout ira bien », a écrit le capitaine du PSG sur son compte Twitter.