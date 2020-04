Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une offensive de Zidane pour Aubameyang ? La réponse !

Publié le 20 avril 2020 à 22h00 par Th.B.

Pierre-Emerick Aubameyang est annoncé sur les tablettes du Real Madrid et de plusieurs cadors européens. Cependant, aucun club ne serait passé à l’action pour le buteur d’Arsenal.

France Football révélait lundi dernier que le Real Madrid songerait à Pierre-Emerick Aubameyang et aurait même initiés les premiers contacts concernant un éventuel transfert du Gabonais à la Casa Blanca . Pour rappel, l’attaquant d’Arsenal dispose d’un contrat avec les Gunners qui expirera à l’été 2021. Le 14 avril dernier, le 10 Sport vous a confirmé que le Real Madrid songe bel et bien à Aubameyang, à l’instar de ces dernières années. On vous dévoilait cependant en exclusivité que la direction merengue n’est pas passée à l’offensive dans cette opération. Et ESPN , via Julien Laurens, a confirmé cette tendance.

Ni Arsenal, ni Aubameyang n’aurait été approché pour un transfert !