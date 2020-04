Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zinédine Zidane est fixé pour Nabil Fekir !

Publié le 20 avril 2020 à 17h00 par D.M.

Annoncé su côté du Real Madrid, Nabil Fekir n’aurait nullement l’intention de quitter Séville. Mais le Bétis pourrait envisager la possibilité de le céder en cas d’offre supérieure ou égale à 50M€.

Le transfert de Nabil Fekir au Bétis en juillet dernier a suscité de nombreuses questions et des réserves ont été émises quant à cette destination. Mais force est de constater que le joueur a fait le bon choix puisqu’il a réalisé un bon début de saison marqué par sept buts et six passes décisives. Nabil Fekir se plairait énormément au Bétis, mais de nombreux clubs voudraient déjà tenter de le déloger. Le Real Madrid, le Milan AC ou encore Arsenal seraient à l’affût de la moindre occasion sur ce dossier.

50M€ pour Fekir