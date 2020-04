Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le message fort d'un proche de Coutinho sur son avenir !

Publié le 20 avril 2020 à 16h30 par A.D.

Prêté avec option d'achat au Bayern, Philippe Coutinho serait dans l'incertitude quant à son avenir. Malcom, compatriote et ami du milieu offensif de 27 ans, s'est prononcé sur son possible retour au FC Barcelone.

Philippe Coutinho serait dans le flou le plus total quant à son avenir. Alors qu'il ne figurait pas dans les plans d'Ernesto Valverde, le Brésilien a été prêté au Bayern. Malgré une option d'achat - à hauteur de 120M€ - négociée avec le Barça, le club bavarois ne devrait pas conserver Philippe Coutinho. L'ancien de Liverpool serait donc parti pour retrouver le FC Barcelone, avant de, peut-être, s'envoler vers d'autres cieux.

«Je ne peux pas dire si Coutinho va revenir, mais»