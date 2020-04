Foot - Mercato - ASSE

EXCLU - Mercato - ASSE : Brest pense à Vagner Dias

Publié le 20 avril 2020 à 15h30 par Alexis Bernard

Dans la perspective de la saison prochaine, Brest se penche sur le profil de Vagner Dias, attaquant de l’ASSE prêté depuis deux saisons en Ligue 2.

A l’arrêt, les clubs de Ligue 1 se penchent déjà sur la saison prochaine. Et même s’il est difficile de se projeter pour certaines écuries qui ne connaissent pas encore le verdict de l’exercice 2019-2020, elles tentent malgré tout d’avancer sur certains dossiers. Et du côté de Brest, c’est le dossier d’un attaquant qui mobilise l’attention.

Brest et Lorient sur Vagner Dias