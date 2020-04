Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Gros coup dur pour Samuel Umtiti...

Publié le 20 avril 2020 à 14h00 par D.M.

Un temps intéressé par Samuel Umtiti, Manchester United aurait fini par abandonner ce dossier. Les blessures du joueur et sa volonté de rester en Catalogne auraient calmé les ardeurs des Mancuniens.

Samuel Umtiti fait face à une situation délicate. Le FC Barcelone ne compterait plus sur lui et l'aurait placé sur la liste des transferts. Mais comme Sport l’a annoncé ce lundi, l’international français n’aurait nullement l’intention de quitter le club blaugrana lors du prochain mercato et souhaiterait toujours s’imposer en Catalogne. Un bras de fer pourrait avoir lieu dans les prochains mois entre les deux parties. Et en cas de départ, Samuel Umtiti pourrait rejoindre la Premier League où il serait surveillé par Chelsea et Arsenal. Un temps intéressé, Manchester United se serait finalement retiré de ce dossier.

Manchester United n'est plus intéressé par Umtiti