Mercato - Barcelone : Quand Lionel Messi est incité à raccrocher au Barça !

Publié le 20 avril 2020 à 7h30 par H.G.

Alors que le contrat de Lionel Messi au FC Barcelone expirera en juin 2021, Cesc Fabregas, qui côtoie toujours de près l’attaquant argentin, a confié que les supporters du club catalan pouvaient être sereins à ce sujet.

La prochaine fenêtre estivale des transferts promet d’être agité au FC Barcelone dans la mesure où la direction du club catalan aurait l’intention de combler bon nombre des lacunes affichées cette saison en recrutant des joueurs sur le marché des transferts. Lautaro Martinez pourrait venir renforcer le secteur offensif catalan, tandis que les Blaugrana auraient l’intention de recruter de nouveaux latéraux, un défenseur central et un milieu de terrain. Dans le sens des départs, Samuel Umtiti, Ivan Rakitic, Arturo Vidal, Nelson Semedo, Neto ou encore Junior Firpo pourraient être amenés à faire leurs valises dans les prochaines semaines afin que le Barça mène à bien ses projets. Cependant, au-delà de ces dossiers, un autre enjeu de taille se profile pour le FC Barcelone : celui de la prolongation de Lionel Messi. En effet, le sextuple Ballon d’Or verra son bail le liant au club catalan expirer en juin 2021, et les négociations pour le renouvellement de son contrat traineraient en longueur. Mais si cette situation à de quoi nourrir les inquiétudes d’un grand nombre de supporters du Barça, Cesc Fabregas a adressé un message rassurant à ce propos, lui qui est proche de La Pulga depuis son passage en Catalogne entre 2011 et 2014.

« Je pense que les socios peuvent être tranquilles »