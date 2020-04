Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cet obstacle à 12M€ dans l’opération Jadon Sancho…

Publié le 20 avril 2020 à 5h45 par Th.B.

Dans les petits papiers du PSG en cas de départs de Neymar ou de Kylian Mbappé, Jadon Sancho ne devrait pas signer à Paris, le Borussia Dortmund et Manchester United travaillant d’arrache pied pour parvenir à leurs fins.

Impressionnant cette saison avec ses 14 buts et 15 passes décisives en Bundesliga, Jadon Sancho qui vient tout juste de fêter ses 20 ans fin mars figurerait sur les tablettes de plusieurs grands clubs européens. Le FC Barcelone, le Real Madrid, Chelsea ou encore Liverpool seraient sur les rangs dans le cadre du mercato estival. Cependant, à ce jour, Manchester United mènerait la danse dans la course à la signature de Jadon Sancho. Le Borussia Dortmund ne compterait pas se laisser faire.

Manchester United voudrait offrir un salaire annuel aux alentours des 12M€ à Sancho !