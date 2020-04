Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ancelotti prêt à passer à l'action pour cette piste à 60M€ de Leonardo ?

Publié le 19 avril 2020 à 16h15 par A.D.

Piste de longue date du PSG, Allan serait plus que jamais dans le viseur d'Everton. Carlo Ancelotti n'attendrait plus qu'un signe du Napoli pour passer à l'offensive.

Carlo Ancelotti serait toujours aussi déterminé à recruter Allan. Depuis le mercato hivernal 2019 et son échec avec le milieu de terrain brésilien, le PSG n'aurait pas oublié l'idée de recruter le milieu de terrain brésilien. Lors du prochain mercato estival, Leonardo pourrait relancer ce dossier amorcé par Antero Henrique il y a plus d'un an et tenter de convaincre la direction du Napoli. Toutefois, le directeur sportif du PSG devrait se frotter à Everton.

Ancelotti sur les starting-blocks pour Allan ?