Mercato - PSG : Un contrat en or pour convaincre Jadon Sancho ?

Publié le 19 avril 2020 à 0h45 par Th.B.

En embuscade, le PSG verrait Manchester United et Chelsea mener la danse dans la course à la signature de Jadon Sancho. Afin de convaincre l’Anglais de poursuivre au Borussia Dortmund, le club allemand lui préparerait un alléchant contrat.

Et si Jadon Sancho prenait tout le monde de court ? Annoncé dans les plus grandes écuries européennes à l’instar du FC Barcelone, du Real Madrid ou encore du PSG, l’international anglais semblerait à ce jour plus proche de s’engager à Chelsea ou à Manchester United. Cependant, à cause de la crise financière que le Coronavirus a engendré à cause des suspensions des compétitions, la valeur marchande de Sancho aurait chuté alors que le Borussia Dortmund prévoyait de le vendre à 130M€ avant l’émergence du Covid-19. Afin de conserver sa pépite alors que Manchester United resterait ouvert à son arrivée, le Borussia préparerait un coup osé.

Une prolongation de contrat avec un gros salaire à la clé au Borussia ?