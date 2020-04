Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le dossier Donnarumma débloqué... par un protégé de Tuchel ?

Publié le 18 avril 2020 à 23h45 par B.C.

Alors que Gianluigi Donnarumma figurerait toujours sur la short-list du PSG, Sergio Rico pourrait prendre le chemin de l'AC Milan pour remplacer l'international italien.

L'été dernier, le PSG est parvenu à récupérer Keylor Navas, un gardien d'expérience qui s'est rapidement imposé dans les cages parisiennes. Leonardo a donc réglé un problème qui faisait souffrir le club de la capitale depuis de nombreuses années, mais l'Italo-brésilien n'aurait pas l'intention de s'arrêter là. L'ancien du Real Madrid est âgé de 33 ans, et Leonardo travaillerait déjà sur sa succession. André Onana (Ajax) et Gianluigi Donnarumma (Milan AC) seraient notamment dans son viseur, et l'un des protégés de Thomas Tuchel pourrait débloquer l'un de ces dossiers.

Rico à Milan... pour remplacer Donnarumma ?