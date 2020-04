Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo va devoir tourner la page pour une pépite !

Publié le 18 avril 2020 à 22h15 par Th.B.

Appréciant le profil de Sandro Tonali, Leonardo aimerait recruter l’international italien au PSG. Cependant, le milieu de terrain de Brescia privilégierait un transfert à l’Inter.

À tout juste 19 ans, Sandro Tonali ferait tourner la tête de bien des cadors européens. Hormis le PSG, Leonardo voyant en lui un élément capable d’apporter au club parisien à terme, Manchester United se serait un temps intéressé à lui alors que la Juventus et l’Inter sembleraient désormais être les deux équipes les plus aptes à accueillir Tonali à l’intersaison. Le 10 Sport vous révélait d’ailleurs en exclusivité le 31 décembre dernier que Tonali avait deux préférences pour son avenir : signer à l’Inter ou bien s’engager à la Juventus. Et d’après les nouvelles divulguées de l’autre côté des Alpes, l’international italien aurait fait son choix.

Tonali aurait tranché pour son avenir qui pourrait s’écrire… à l’Inter !