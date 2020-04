Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une offensive à 40M€ lancée pour un crack ?

Publié le 18 avril 2020 à 18h15 par Th.B.

Sandro Tonali intéresserait Leonardo pour la prochaine session des transferts. Cependant l’Inter compterait bien doubler le directeur sportif du PSG pour le jeune milieu de terrain de Brescia et aurait préparerait une offre de 40M€ au club lombard.

Dès son retour à la tête de la direction sportive du PSG en juin dernier, Leonardo aurait coché plusieurs noms dans sa liste de potentielles recrues dans le secteur du milieu de terrain. Et dans le cadre du mercato à venir, le directeur sportif souhaiterait renforcer l’entrejeu parisien. Sandro Tonali (19 ans) serait une piste activée par Leonardo depuis l’été dernier. Cependant, comme le 10 Sport vous le révélait en exclusivité le 31 décembre dernier, le milieu de terrain de Brescia se sent bien en Serie A et s’il venait à quitter le club lombard, ce serait pour s’engager avec son voisin de l’Inter ou la Juventus. Et l’une de ces deux formations semble être prête à passer à l’action.

L’Inter préparerait une offre de 40M€ à Brescia pour Tonali !