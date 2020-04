Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Quel joueur en fin de contrat faut-il prolonger ?

Publié le 18 avril 2020 à 20h01 par La rédaction

Cet été, plusieurs joueurs sont susceptibles de quitter le PSG. Mais selon vous, qui faut-il absolument prolonger ? C'est notre sondage du jour !

Dans les prochaines semaines, Leonardo va devoir régler plusieurs dossiers épineux concernant les joueurs en fin de contrat. Ils sont cinq à voir leur bail prendre fin : Thiago Silva, Thomas Meunier, Layvin Kurzawa, Eric Maxim Choupo-Moting et Edinson Cavani. Tous semblaient sur le départ il y a encore quelques semaines, mais la crise sanitaire causée par la pandémie de coronavirus pourrait avoir des conséquences sur l'avenir de certains. Comme vous l'a révélé le 10 Sport, Leonardo a changé de stratégie pour Thiago Silva puisqu'il est entré en contact avec l'international brésilien pour évoquer une prolongation d'une année. Mais le capitaine du PSG ne serait pas le seul concerné par ce retournement de situation.

Qui mérite un nouveau contrat au PSG ?