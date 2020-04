Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo au coeur d’une énorme bataille pour cette pépite de Ligue 1 ?

Publié le 18 avril 2020 à 22h45 par A.D.

Leonardo aurait coché le nom de Noah Francoise pour le prochain mercato. Le directeur sportif du PSG devrait toutefois lutter avec Arsenal et le FC Séville pour la pépite de Rennes.

Leonardo se serait attaqué à une nouvelle pépite. Toujours à la recherche des talents de demain, le directeur sportif du PSG scruterait un peu partout et son regard se serait arrêté du côté de la Bretagne. Alors qu'il n'a pas encore signé son premier contrat professionnel avec le Stade Rennais, Noah Francoise aurait alarmé plusieurs écuries européennes. Considéré comme l'un des plus grands espoirs de la génération 2003, le milieu de terrain de 16 ans serait dans le collimateur du PSG, d'Arsenal et du FC Séville selon Foot Mercato .

Un combat entre le PSG, Arsenal et Séville pour Noah Francoise ?