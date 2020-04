Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Setién ne va pas être écouté par le Barça !

Publié le 19 avril 2020 à 7h30 par Th.B.

Alors que Quique Setién révélait dernièrement compter sur Philippe Coutinho pour la saison prochaine, le FC Barcelone camperait sur ses positions et voudrait toujours vendre l’international brésilien.

« Pour moi, Philippe Coutinho est un grand joueur, il me plait énormément. (…) Moi, je compte sur lui pour être là au début de la prochaine saison. Je dois m’entretenir avec lui pour le lui demander ». Voici le message que Quique Setién faisait passer à la RAC1 ces derniers jours. Le coach du FC Barcelone, en poste depuis le mois de janvier, ne cachait donc pas son affection pour l’international brésilien prêté au Bayern Munich jusqu’à la fin de la saison. Cependant, le FC Barcelone souhaiterait se servir de la valeur marchande de Philippe Coutinho pour le vendre au plus offrant en Premier League alors que Tottenham et Chelsea auraient approché le clan Coutinho pour un transfert. Et le Barça ne compterait pas assouvir le désir de Setién.

Coutinho sur la liste des transferts