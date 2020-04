Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ça s’agiterait en coulisse pour Philippe Coutinho !

Publié le 18 avril 2020 à 14h30 par A.D.

Prêté au Bayern, Philippe Coutinho devrait faire son retour au Barça cet été, avant de rejoindre une nouvelle destination. Alors que l'international brésilien voudrait revenir en Angleterre, Chelsea et Tottenham seraient allés à la pêche aux informations auprès de son agent, Kia Joorabchian.

Frank Lampard et José Mourinho seraient passés à la vitesse supérieure pour Philippe Coutinho. Lors du dernier mercato estival, le Brésilien a été prêté avec option d'achat, qui serait à hauteur de 120M€, au Bayern. Malgré tout, Philippe Coutinho ne devrait jouer ni à Barcelone ni à Munich la saison prochaine.

Lampard et Mourinho auraient contacté l'agent de Coutinho