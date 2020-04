Foot - Mercato - OL

Mercato - OL : Lyon prêt à mettre 20 M€ sur la table ?

Publié le 18 avril 2020 à 11h30 par La rédaction

Sur la piste de Jean-Philippe Mateta, l’OL va devoir sortir le chéquier pour convaincre Mayence. A moins de 20 millions d’euros, le dossier parait impossible à boucler.

L’OL cherche de nouveaux renforts offensifs. Alors que l’OL pourrait ne pas activer l’option d’achat de Karl Toko-Ekambi, les dirigeants lyonnais se sont mis à la recherche d’un nouveau renfort offensif. Moussa Dembélé est également en instance de départ, et l’OL va devoir trouver un nouveau serial-buteur pour épauler Houssem Aouar, Memphis Depay et consort. Et l’OL n’aurait pas oublié un ancien de la maison…

Mateta de retour ?