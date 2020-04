Foot - Mercato - OL

EXCLU - Mercato : L’OL ne lâche pas Mateta !

Publié le 16 avril 2020 à 8h15 par Alexis Bernard mis à jour le 16 avril 2020 à 8h38

Positionné sur Jean-Philippe Mateta l’hiver dernier, l’OL a finalement bouclé l’arrivée de Karl Toko-Ekambi. Mais l’intérêt des Gones pour l’attaquant français est toujours aussi vif.

Au cœur d’un mercato hivernal très animé du côté de Lyon, les Gones ont travaillé plusieurs pistes pour le poste d’attaquant. Et s’ils ont finalisé l’arrivée en prêt de Karl Toko-Ekambi (assorti d’une option d’achat de 11,5 millions d’euros, pouvant aller jusqu’à 15,5 millions d’euros avec bonus. Pour rappel, il s’agissait d’un prêt payant de 4 millions d’euros et Villarreal conserverait 15% sur le prochain transfert du joueur), les Lyonnais ont également creusé la piste menant à Jean-Philippe Mateta. Un joueur bien connu des Gones puisqu’il est passé par le Rhône entre 2016 et 2018, avant d’être vendu 8 millions d’euros à Mayence (Allemagne).

La piste Mateta toujours active

Selon nos informations, l’OL n’a pas abandonné l’idée de faire revenir Jean-Philippe Mateta dans sa maison lyonnaise. La piste serait toujours active en interne, d’autant plus que le club n’a pas encore pris de décision ferme concernant Karl Toko-Ekambi. Si l’option d’achat n’est pas levée, Lyon se mettra en quête d’un autre attaquant. Et très clairement, Jean-Philippe Mateta ferait alors partie des priorités lyonnaises pour le mercato estival à venir.



A seulement 22 ans, Jean-Philippe Mateta a littéralement explosé en Bundesliga. A l’image d’un Pierre-Emerick Aubameyang avant lui ou Alassane Pléa du côté du Borussia M’Gladbach, le Français se régale à Mayence. Et la perspective de récupérer un nouveau talent tricolore séduit du côté de Lyon, qui a déjà un contingent très fourni de la réserve de l’équipe de France avec Jeff Reine-Adélaïde, Martin Terrier, Moussa Dembele ou encore Léo Dubois et Houssem Aouar désormais avec les A. Une filière qui réussit à Lyon et qui pourrait se doter d’un nouvel élément dans les semaines à venir…