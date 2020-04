Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Messi au cœur d'une révolution au Barça ?

Publié le 16 avril 2020 à 7h00 par La rédaction

Le contexte interne au FC Barcelone pourrait bien entraîner l’arrivée sur le banc de touche de Xavi l’été prochain. Explication.

Dans son édition du jour, le quotidien sportif espagnol Marca affirme que Xavi pourrait devenir l’entraîneur du FC Barcelone l’été prochain, citant un proche de l’entraîneur, qui confie : « Rien n’est impossible ». Si Marca précise qu’actuellement, le Barça ne penserait pas à une arrivée de Xavi en fin de saison, Quique Setien étant sous contrat, mais que le dossier restait susceptible d’évoluer dans les prochains mois...

La relation Messi-Bartomeu

Si l’on analyse la situation précise en interne à Barcelone, on peut même déduire que l’arrivée de Xavi apparaît prévisible. En effet, alors que l’avenir du club est perturbé par une situation de conflit entre le président Bartomeu et Lionel Messi, bloquant de surcroît la prolongation de la star argentine, le profil de Xavi pourrait résoudre le problème. En effet, en installant sur le banc Xavi, avec qui Messi entretient une relation de confiance, le président pourrait installer une situation de compromis avec la star, faute de pouvoir lui offrir le retour de Neymar. Et donc mettre un terme au blocage actuel. Le contexte politique au FC Barcelone pourrait donc permettre l’intronisation sur le banc de Xavi en fin de saison…