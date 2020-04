Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Kamara pourrait réduire à néant le travail d'Aldridge !

Publié le 16 avril 2020 à 4h00 par A.M.

Alors que Paul Aldridge travaille en coulisses afin de réussir à vendre des joueurs de l'OM en Premier League, Boubacar Kamara pourrait bien décider de rester à Marseille...

Cet été, l'Olympique de Marseille sera plus que jamais dans l'obligation de vendre afin de renflouer ses caisses, un an après l'échec d'Andoni Zubizarreta de réaliser un dégraissage d'envergure. Dans cette optique, Jacques-Henri Eyraud s'est associé à Paul Aldridge qui a notamment pour missions de mettre son réseau anglais au service de l'OM. Et son travail commence à porter ses fruits puisque les noms de Maxime Lopez ou encore Morgan Sanson circulent régulièrement du côté de la Premier League. Mais c'est bien Boubacar Kamara qui pourrait rapporter le plus gros au club phocéen.

Kamara ne veut pas quitter l'OM