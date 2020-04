Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Umtiti aurait pris une décision retentissante pour son avenir !

Publié le 20 avril 2020 à 12h00 par D.M.

La possibilité de voir un nouveau défenseur central arriver au FC Barcelone n’effraierait pas Samuel Umtiti qui serait décidé à rester en Catalogne.

Samuel Umtiti a connu une année 2019 cauchemardesque marquée par de nombreuses blessures au genou. Des pépins physiques préjudiciables pour le champion du monde qui a vu Clément Lenglet lui ravir sa place de titulaire en défense centrale. Et même si Samuel Umtiti a obtenu des minutes de jeu en début d’année sous les ordres de Quique Setién, son avenir demeure toujours aussi incertain. As annonçait le 15 avril dernier que le FC Barcelone ne compterait plus sur lui, mais Samuel Umtiti, malgré sa situation délicate, n’aurait pas l’intention de plier bagage lors du prochain mercato.

Umtiti veut rester au Barça