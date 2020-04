Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Retour à la case départ pour le Barça avec Coutinho ?

Publié le 20 avril 2020 à 1h30 par Th.B.

Pourtant annoncé comme étant intéressé par le transfert de Philippe Coutinho, Chelsea envisagerait seulement de s’attacher les services du milieu offensif du FC Barcelone par le biais d’un prêt.

N’ayant pas convaincu les dirigeants bavarois cette saison, Philippe Coutinho devrait quitter le Bayern Munich cet été, soit à la fin de sa période de prêt, pour retrouver le FC Barcelone. Cependant, l’international brésilien ne serait plus en odeur de sainteté du côté du Camp Nou. Le comité de direction du Barça lui chercherait un nouveau point de chute. Le journaliste Nicolo Schira révélait ces dernières heures que Frank Lampard et José Mourinho, respectivement entraîneurs de Chelsea et de Tottenham, auraient approché l’agent de Philippe Coutinho pour prendre des informations. Cependant, si Coutinho venait à s’engager à Chelsea, ce ne serait pas sous n’importe quelle condition.

Chelsea n’envisagerait qu’un prêt pour Coutinho…