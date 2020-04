Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça aurait tranché pour l’avenir de Dembélé !

Publié le 19 avril 2020 à 20h30 par H.G.

Alors qu’il n’a jamais su montrer son meilleur visage au FC Barcelone, Ousmane Dembélé ne devrait pas être retenu par le club catalan lors de la prochaine fenêtre estivale des transferts.

L’avenir d’Ousmane Dembélé s’écrit en pointillés du côté du FC Barcelone. Arrivé en 2017 en provenance du Borussia Dortmund contre 145M€ bonus compris, l’international français n’est jamais parvenu à démontrer toutes ses qualités en Catalogne. Plus encore, l’ailier de 22 ans s’est fréquemment retrouvé au coeur de polémiques extra-sportives en plus d’être trop souvent victime de blessures musculaires. Cependant, les difficultés rencontrées par Ousmane Dembélé n’empêcheraient pas certaines écuries de s’intéresser à son profil, dans la mesure où SPORT a annoncé que le Champion du Monde 2018 se trouve sur les tablettes de Manchester United ainsi que d’Arsenal. Et pour sa part, face aux convoitises suscitées par son attaquant, le FC Barcelone ne devrait pas lui fermer la porte cet été.

Vers un prêt payant pour Ousmane Dembélé ?