Mercato - Barcelone : Ça se bouscule en coulisse pour Ousmane Dembélé !

Publié le 19 avril 2020 à 17h30 par H.G.

En grande difficulté au FC Barcelone, Ousmane Dembélé pourrait être amené à quitter le club catalan cet été. Et bonne nouvelle pour l’attaquant français, deux cadors anglais seraient intéressés par la perspective de l’accueillir prochainement.

Arrivé au FC Barcelone en 2017 avec l’étiquette du successeur de Neymar, Ousmane Dembélé n’a jamais réussi à justifier toutes les promesses qui ont été placées en lui lorsque le Barça l’a recruté contre 145M€, bonus compris, au Borussia Dortmund. Trop souvent blessé et faisant fréquemment l’objet de polémiques extra-sportives, l’international français de 22 ans n’a jamais été en mesure de démontrer tout son talent avec les Blaugrana . Par conséquent, l’avenir de l’ancien joueur du Stade Rennais s’écrit en pointillés en Catalogne, et tout particulièrement dans un contexte où le FC Barcelone est en quête de liquidité pour être en mesure de mener à bien son recrutement lors de la prochaine fenêtre des transferts, et notamment la venue de Lautaro Martinez en attaque. Ainsi, Ousmane Dembélé pourrait être contraint de faire ses valises dans quelques semaines, et à en croire les derniers échos venus d’Espagne, c’est du côté de l'Angleterre où l’ailier tricolore disposerait de deux belles portes de sorties.

Manchester United et Arsenal intéressés par Dembélé, mais…