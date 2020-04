Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Tolisso pourrait compliquer les plans du Barça !

Publié le 19 avril 2020 à 16h00 par A.C.

Corentin Tolisso pourrait sérieusement compromettre les plans du FC Barcelone pour le mercato estival.

Avec la crise sanitaire actuelle et ses répercussions sur l’économie du sport, les clubs de football seront obligés de vendre, s’ils veulent recruter. C’est le cas du FC Barcelone, qui semble avoir des plans très ambitieux avec Lautaro Martinez et qui n’a pas abandonné l’idée d’arracher Neymar au Paris Saint-Germain. Les dirigeants du club catalan ont déjà trouvé les potentiels partants et Arturo Vidal, qui n’est que très utilisé cette saison, semble être le candidat idéal avec l’Inter, qui l’a déjà approché cet hiver.

Tolisso plutôt que Vidal pour l’Inter ?