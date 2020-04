Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cela s'agiterait en coulisse pour Arturo Vidal !

Publié le 14 avril 2020 à 14h30 par D.M.

Proche d’un départ lors du dernier mercato hivernal, Arturo Vidal pourrait cette fois bel et bien quitter Barcelone cet été. Le club catalan voudrait l’inclure dans l’opération Lautaro Martinez, ce qui ne semble pas ravir l’Inter.

Passé par la Juventus (entre 2011 et 2015), Arturo Vidal jouit d’une belle cote auprès d’Antonio Conte. Son ancien entraîneur à Turin, aujourd’hui à l’Inter, aurait fait le forcing lors du dernier mercato hivernal pour s’attacher les services du joueur chilien. Malgré les efforts du technicien italien, le transfert n’a pas vu le jour. Mais le FC Barcelone pourrait être contraint de se séparer d’Arturo Vidal lors de la prochaine session des transferts. En effet, le milieu de terrain voit son contrat arriver à son terme en 2021 et le club catalan pourrait le vendre afin de récolter de l’argent et renflouer ses caisses.

Un rôle de Vidal dans l'opération Lautaro Martinez ?