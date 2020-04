Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mourinho aurait tranché pour l'avenir de Tanguy Ndombele !

Publié le 14 avril 2020 à 9h45 par D.M.

Sur les tablettes du PSG et du FC Barcelone, Tanguy Ndombele pourrait quitter Tottenham à la fin de la saison. Mais le club anglais ne souhaiterait pas voir son joueur prendre la porte lors du prochain mercato.

Le PSG n’aurait toujours pas abandonné la piste menant à Tanguy Ndombele. En effet, le 10 Sport vous annonçait en exclusivité le 6 février 2019, que le club parisien voulait investir massivement sur le joueur qui évoluait alors à l’OL. Mais c’est finalement Tottenham qui a raflé la mise et qui s’est offert en juillet 2019 Tanguy Ndombele contre un chèque de 60M€. Néanmoins, Soccerlink a indiqué récemment que le PSG suivrait toujours l’international français. Et un départ lors du prochain mercato pourrait intervenir, d’autant plus que sa relation avec José Mourinho serait loin d’être idéale. Mais alors que le FC Barcelone serait également sur les rangs, Tottenham aurait pris une grande décision avec Ndombele.

Tottenham n’est pas vendeur