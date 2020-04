Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : La mise au point de Rennes pour l'avenir de Camavinga !

Publié le 14 avril 2020 à 8h30 par D.M.

Entraîneur du Stade Rennais, Julien Stéphan a évoqué l’avenir d’Eduardo Camavinga surveillé par le Real Madrid. Et le technicien voudrait compter sur son joueur la saison prochaine.

Révélation de la première partie de saison en Ligue 1, Eduardo Camavinga susciterait l’intérêt de cadors européens à l’instar du Real Madrid. Le club madrilène souhaiterait renforcer son milieu de terrain et voudrait mettre la main sur Eduardo Camavinga lors du prochain mercato. Mais le Stade Rennais, conscient de détenir un gros talent dans son effectif, veut le conserver. Entraîneur du club breton, Julien Stéphan a d'ailleurs indiqué qu'Eduardo Camavinga, sous contrat jusqu’en 2022, devait rester une année supplémentaire au Stade Rennais. Le technicien a également évoqué l’intérêt du Real Madrid.

« Une année supplémentaire au Stade Rennais lui serait bénéfique »