Mercato - Real Madrid : Zinedine Zidane pousse pour Camavinga !

Publié le 13 avril 2020 à 20h30 par H.G.

Révélation de la saison en Ligue 1, Eduardo Camavinga a tapé dans l’oeil du Real Madrid. Mais le jeune milieu de 17 ans aurait surtout séduit Zinedine Zidane, qui souhaiterait en faire la relève de Casemiro.

A seulement 17 ans, Eduardo Camavinga s’est imposé comme la grand révélation de la saison 2019/2020 en Ligue 1. Le milieu qui possède les nationalités congolaise, angolaise et française a en effet été l’auteur de très solides performances avec le Stade Rennais, chose qui a logiquement attiré le regard de grands clubs européens sur lui. Ainsi, comme Le 10 Sport vous l’a révélé, le Real Madrid a coché le nom d’Eduardo Camavinga pour se renforcer dans l’entrejeu la saison prochaine. Le natif de Miconje est même le dossier qui reçoit le plus de soutiens au sein des Merengue pour être leur recrue au milieu de terrain cet été. Et à en croire les dernières informations venues de l’autre côté des Pyrénées, Zinedine Zidane serait tout particulièrement sous le charme du milieu de Rennes.

Un destin à la Varane pour Camavinga au Real Madrid ?