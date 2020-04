Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Camavinga dépendant de l'avenir de Pogba ? La réponse !

Publié le 13 avril 2020 à 13h00 par D.M.

Le Real Madrid voudrait se renforcer dans l’entrejeu et aurait ciblé Eduardo Camavinga et Paul Pogba. Mais les deux opérations seraient indépendantes et le club madrilène pourrait très bien s’attacher les services des deux joueurs lors du prochain mercato.

Zinedine Zidane apprécie énormément les joueurs français. L’entraîneur du Real Madrid souhaiterait renforcer son milieu de terrain et aurait ciblé plusieurs éléments en vue du prochain mercato. Paul Pogba demeure l’objectif prioritaire, mais le club madrilène surveillerait également Boubakary Soumaré (LOSC) et surtout Eduardo Camavinga. Révélation de cette première partie de saison en Ligue 1, le joueur du Stade Rennais plairait énormément aux dirigeants du Real Madrid.

Le transfert Camavinga n’est pas lié à celui de Pogba