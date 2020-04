Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane a une grosse ouverture pour Camavinga !

Publié le 13 avril 2020 à 5h30 par T.M.

Alors que le Real Madrid se rapprocherait un peu plus d’Eduardo Camavinga, Rennes pourrait bien ouvrir la porte...

Pilier du Real Madrid de Zinedine Zidane, Casemiro ne sera pas éternel. Il faut donc préparer l’avenir et le successeur du Brésilien semble clairement identifié : Eduardo Camavinga. A 17 ans, la pépite du Stade Rennais a tapé dans l’oeil de la Casa Blanca qui étudierait plus que jamais la possibilité de s’offrir le joueur de Julien Stéphan cet été. Dernièrement, on assurait en Espagne que l’opération Camavinga pourrait se réaliser contre 45M€. Une aubaine pour le Real Madrid qui pourrait aussi voir la porte s’ouvrir du côté de Rennes.

Rennes prêt à dire oui, mais...

Alors que Rennes n’a évidemment pas l’intention de lâcher Eduardo Camavinga, cela pourrait être difficile de résister aux approches du Real Madrid. Les Bretons pourraient finalement se résoudre à lâcher leur pépite, mais à une condition. Comme l’explique Marca, Camavinga pourrait être cédé au Real Madrid cet été, à condition qu’il soit prêté dans la foulée pour la saison prochaine. La balle serait donc désormais dans le camp des Merengue.