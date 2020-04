Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo doit-il jeter son dévolu sur Kanté ?

Publié le 13 avril 2020 à 8h00 par La rédaction

Alors que la direction sportive du PSG avait coché le nom de N’Golo Kanté dans sa liste de potentielle recrue en marge du dernier mercato estival, il semblerait que le profil du champion du monde tricolore plairait toujours au PSG. Chelsea pourrait d’ailleurs laisser partir son milieu de terrain. Leonardo doit-il recruter N’Golo Kanté ? C’est notre sondage du jour !

N’Golo Kanté, voici un nom qui figure dans les petits papiers de la direction sportive parisienne depuis un bon moment désormais. Comme le 10 Sport vous le révélait en exclusivité en février 2019, le PSG avait lancé des premières démarches à l’époque pour prendre le pouls concernant une éventuelle opération en marge du dernier mercato estival. Finalement, le champion du monde tricolore est resté à Chelsea, où il est contractuellement lié jusqu’en juin 2023. Cependant, la tendance semblerait bien différente pour cet été et les Blues ne retiendraient pas leur milieu de terrain en cas d’offre jugée « acceptable » . C’est du moins l’information que 90Min communiquait vendredi en dévoilant la présence du PSG et du Real Madrid dans ce dossier. Et le PSG disposerait d’une belle carte à jouer dans l’opération Kanté à en croire les derniers bruits de couloir.

Le Real Madrid se retirerait du dossier Kanté, un boulevard pour Leonardo…

Ok Diario assurait ces dernières heures que le Real Madrid formulerait bel et bien un intérêt pour N’Golo Kanté. Néanmoins, le prix fixé par Chelsea, à savoir 80M€, refroidirait considérablement le club merengue. En outre, Florentino Pérez ne prévoirait pas d’investir un tel montant pour un joueur de l’âge de Kanté (29 ans). Ainsi, le PSG aurait un boulevard devant lui dans ce dossier. Directeur sportif du club parisien, Leonardo devrait cependant faire un choix. En effet, l’international français dispose d’un joli contrat à Chelsea, le média espagnol dévoilant des revenus annuels de 17M€. Un investissement conséquent donc pour le PSG, pour un joueur dont l’indemnité de transfert serait plus abordable qu’un Paul Pogba ou qu’un Sergej Milinkovic-Savic dont la valeur marchande est supérieure à 100M€ pour les deux joueurs en question. En outre, en recrutant N’Golo Kanté, le PSG mettrait la main sur son milieu de terrain de classe mondiale tant attendue, capable d’occuper le rôle de sentinelle, de relayeur voire même de milieu offensif comme il l’a démontré sous Maurizio Sarri la saison passée à Chelsea. Cependant, pour un tel investissement, Leonardo ne devrait-il pas miser sur le jeune Sandro Tonali, promesse du football italien de 19 ans ?



