Mercato - PSG : Déjà une énorme bataille prévue dans le dossier Onana ?

Publié le 13 avril 2020 à 14h45 par A.M.

Visiblement très intéressé par le projet parisien, André Onana serait toutefois convoité un peu partout en Europe. En plus du PSG, Chelsea, Tottenham et le FC Barcelone seraient intéressés. Rien que ça !

« Est-ce que je me vois dans un grand championnat ? Les places de gardien titulaire dans les gros clubs sont rares, et la chose la plus importante, c'est de jouer. À l'Ajax, je suis le numéro un. Après, on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait ». Il y a quelques semaines, André Onana laissait planer le doute concernant son avenir à l'Ajax Amsterdam où il est sous contrat jusqu'en juin 2022. Et pour cause, après deux étés consécutifs où il a été retenu par le club hollandais, le portier camerounais disposerait d'un bon de sortie. Et le joueur passé par La Masia du FC Barcelone afficherait son intérêt pour le projet du PSG en privé. Malgré tout, il faudra faire face à une lourde concurrence dans ce dossier.

Tottenham, Chelsea et le Barça également dans le coup