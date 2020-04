Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Mourinho pourrait rendre un grand service à Zidane avec Kane !

Publié le 13 avril 2020 à 12h30 par A.D.

Très performant sous les couleurs de Tottenham, Harry Kane aurait séduit bon nombre de cadors européens, dont le Real Madrid. En cas de départ de son buteur, José Mourinho exclurait totalement de le vendre à Manchester United ou à un autre rival de Premier League.

José Mourinho ne voudrait en aucun cas renforcer l'effectif d'un concurrent direct. Alors qu'il brille sous les couleurs de Tottenham, Harry Kane serait dans le collimateur de plusieurs écuries européennes, et en particulier du Real Madrid, de Manchester United, de City et de la Juventus. Prêt à tout pour conserver son buteur anglais, José Mourinho aurait de grosses exigences. D'une part, et comme l'a précisé le Daily Mail ce dimanche, le coach des Spurs réclamerait une somme folle d'environ 228M€ pour le transfert de Harry Kane. D'autre part, Le Special One exclurait plusieurs points de chute pour l'attaquant de 26 ans.

Un transfert en dehors de l'Angleterre pour Harry Kane ?