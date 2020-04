Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo aurait validé un nouveau départ pour cet été !

Publié le 13 avril 2020 à 11h45 par A.M.

Prêté par le FC Séville l'été dernier afin d'assurer le rôle de doublure de Keylor Navas, Sergio Rico ne devrait pas être conservé par le PSG. Son option d'achat comprise entre 10 et 15M€ est trop élevée aux yeux de Leonardo.

De retour au poste de directeur sportif du Paris Saint-Germain l'été dernier, Leonardo n'a pas chômé notamment pour régler les problèmes au poste de gardien de but. Ainsi, Keylor Navas a débarqué en provenance du Real Madrid pour 15M€, tandis qu'Alphonse Areola a fait le chemin inverse. Par conséquent, le PSG a également attiré Sergio Rico sous la forme d'un prêt avec option d'achat afin d'assurer le rôle de doublure du Costaricien. Apparu à huit reprises depuis le début de saison, essentiellement en Coupes, l'ancien gardien de but de Fulham n'aurait pas totalement convaincu en interne. Et visiblement, Leonardo aurait déjà tranché concernant l'avenir de l'Espagnol au sein du club de la capitale.

Le PSG ne devrait pas conserver Sergio Rico