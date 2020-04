Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une excellente opération se profile pour remplacer Navas !

Publié le 13 avril 2020 à 10h45 par A.M.

En quête d'un nouveau portier, le PSG se pencherait sur André Onana qui serait très intéressé par le projet parisien. Et Leonardo pourrait boucler ce transfert pour moins de 30M€. Ce qui pourrait représenter une très jolie affaire.

Cet été, Leonardo se mettra en quête d'un nouveau portier. Non pas que Keylor Navas ne donne pas satisfaction, bien au contraire, mais le Costaricien du haut de ses 33 ans ne représente plus l'avenir du Paris Saint-Germain et le dirigeant brésilien ne compte pas s'y prendre à la dernière minute et anticipe donc déjà la succession de l'ancien du Real Madrid. Dans cette optique, le nom de Gianluigi Donnarumma (21 ans) revient avec insistance notamment dans la presse italienne, mais ce n'est pas tout. L'été dernier, le PSG avait ainsi contacté André Onana (24 ans) sans aller beaucoup plus loin dans les négociations. Mais cet été, cela pourrait être différent, puisque le gardien de but de l'Ajax Amsterdam semble très intéressé par le projet parisien, quitte à assumer le rôle de doublure de Keylor Navas dans un premier temps.

Moins de 30M€ pour Onana ?