Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé rendrait une fière chandelle à Leonardo pour deux pépites !

Publié le 13 avril 2020 à 7h15 par H.G.

Alors que le Real Madrid serait séduit par les profils d’Adil Aouchiche et de Tanguy Kouassi, le club madrilène n’aurait pas l’intention de passer à l’action dans ces deux dossiers. Et sa volonté de recruter Kylian Mbappé à l’avenir n’y serait pas étrangère.

L’un des grands chantiers de Leonardo d’ici la fin du mois de juin sera de régler les cas de Tanguy Kouassi et d’Adil Aouchiche. Les deux joueurs formés au PSG seront en effet en fin de contrat à l’issue de la saison et pourront librement s’engager où ils le souhaitent, chose que le club de la capitale souhaiterait éviter en leur faisant signer leur premier contrat professionnel. Pour autant, les pépites du PSG hésiteraient à s’engager en faveur du club parisien dans la mesure où ils nourriraient des inquiétudes quant à leur temps de jeu s’ils venaient à rester. Face à cette situation, de nombreuses écuries européennes auraient flairé la brèche et suivraient de près les deux joueurs, et notamment le Real Madrid qui apprécierait tout particulièrement le profil d’Adil Aouchiche, comme l’a annoncé AS ce dimanche. Cependant, les Merengue ne devraient vraisemblablement pas aller plus loin dans leur intérêt.

Le Real Madrid ne veut pas froisser ses liens avec le PSG avant de recruter Mbappé !