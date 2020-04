Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid aurait pris une décision retentissante avec Mbappé !

Publié le 13 avril 2020 à 9h45 par D.M.

Priorité du Real Madrid pour les prochaines sessions de transferts, Kylian Mbappé n’aurait pas l’intention de prolonger son contrat avec le PSG. Pour autant, un transfert vers le club madrilène pourrait n'avoir lieu qu’en 2021.

« Je sais par les sources du club qu'un accord pour emmener Kylian Mbappe au Real Madrid a été presque conclu (…) Il n'y a aucun moyen que Mbappé prolonge son contrat avec le PSG. Ils auront un accord entre eux parce que le PSG a accepté de le laisser partir cet été. À mon avis, ce n'est qu'une question de temps » a déclaré Jérome Rothen. Il faut dire que Zinédine Zidane n’a jamais caché son admiration pour Kylian Mbappé sous contrat avec le PSG jusqu’en juin 2022. La direction du Real Madrid serait du même avis que son entraîneur et l’attaquant parisien est annoncé comme la grande priorité du club madrilène lors des prochains mercatos. Mais le transfert de Kylian Mbappé pourrait finalement avoir lieu…en 2021.

Vers un transfert de Mbappé... en 2021