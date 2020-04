Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ivan Rakitic affiche une priorité pour son avenir !

Publié le 13 avril 2020 à 9h00 par A.D.

En fin de contrat à l'issue de la saison 2020-2021, Ivan Rakitic serait de plus en plus proche de quitter le FC Barcelone. Malgré tout, le milieu de terrain croate voudrait honorer son contrat jusqu'au bout.

Ivan Rakitic veut aller au bout de son contrat. Lors des dernières fenêtres de transferts, le milieu de terrain croate, qui semble avoir perdu son statut d'intouchable, serait passé tout près de quitter le FC Barcelone. En fin de contrat à l'issue de la saison prochaine, Ivan Rakitic pourrait être poussé vers la sortie lors du prochain mercato estival pour ne pas être cédé gratuitement en juillet 2021. D'autant qu'il ne manquerait pas de prétendants et qu'il vient de fêter ses 32 ans. Lors d'un entretien accordé à Mundo Deportivo , Ivan Rakitic a lâché ses vérités sur son avenir. Comme il l'a lui-même confié, le vice-champion du monde veut rester au Barça en priorité.

«Je veux aller au bout de mon contrat»