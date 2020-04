Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo, Zidane et Setién bernés par… Mourinho ?

Publié le 13 avril 2020 à 7h45 par Th.B.

Alors que José Mourinho a publiquement critiqué Tanguy Ndombele ces dernières semaines, laissant ainsi le Real Madrid, mais surtout le PSG et le FC Barcelone rêver, le coach de Tottenham ne compterait pas laisser filer l’international français.

Dimanche, L’Équipe faisait un point sur le dossier Tanguy Ndombele. Le quotidien sportif revenait sur les sorties médiatiques remarquées de José Mourinho courant février et courant mars sur la fréquence des blessures et le fait que la recrue estivale phare de Tottenham ne soit pas au niveau escompté pour sa première saison en Premier League. Les remarques du Special One n’auraient pas été bien prises dans le clan Ndombele. Le Français estimerait même que s’il n y avait pas d’amélioration d’ici la fin de la saison, un départ serait la solution à ses problèmes. Le PSG, le FC Barcelone, ainsi que le Real Madrid, bien qu’il soit un peu en retrait dans cette opération, seraient sur les rangs pour accueillir Ndombele à l’intersaison. Mais José Mourinho prévoirait de jouer un sale tour aux prétendants du Français.

Mourinho n’envisagerait pas de céder Ndombele cet été !