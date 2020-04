Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Setién et Zidane pour chambouler les plans de Leonardo ?

Publié le 12 avril 2020 à 22h45 par Th.B.

Intéressé à l’idée de recruter Tanguy Ndombele au PSG lors du prochain mercato estival, Leonardo devrait se frotter au Real Madrid et surtout au FC Barcelone pour le milieu de terrain de Tottenham.

Tanguy Ndombele pourrait bien être l’une des grandes attractions du mercato estival, bien qu’il ne soit arrivé à Tottenham que l’été dernier. En effet, L’Équipe révèle ces dernières heures que l’international français n’aurait pas bien pris les critiques de José Mourinho à son égard et qu’il refuserait de vivre une autre saison dans ce climat délétère. Le quotidien sportif ouvrait alors la porte à un possible départ de Tottenham pour le Français. Une aubaine pour le PSG ? Pas vraiment.

Le Barça intéressé par Ndombele, le Real en embuscade