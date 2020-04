Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ndombele aurait lâché un indice de taille sur son avenir !

Publié le 12 avril 2020 à 20h45 par Th.B.

Agacé des attaques récurrentes de José Mourinho à son encontre, Tanguy Ndombele aurait révélé en coulisse qu’il ne resterait pas à Tottenham si la situation restait inchangée alors que le PSG voudrait s'attacher ses services.

Seulement un an après sa signature à Tottenham pour la coquette somme de 60M€, hors bonus, Tanguy Ndombele pourrait déjà plier bagage. En effet, l’international français aurait la cote sur le marché et Soccer Link révélait début avril que le PSG serait sur le dossier, à l’instar de la saison passée comme le 10 Sport vous dévoilait en exclusivité en février 2019 une éventuelle offensive du club pour Ndombele. D’après les dernières nouvelles divulguées par L’Équipe , un départ de Ndombele pourrait bel et bien avoir lieu à l’intersaison.

Ndombele penserait au départ, si…