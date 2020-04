Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le dossier Ndombele facilité par... Fabian Ruiz ?

Publié le 12 avril 2020 à 9h45 par A.D.

Le PSG et le FC Barcelone seraient à la lutte pour le recrutement de Tanguy Ndombele. Alors qu'il suivrait d'autres milieux de terrain, le Barça pourrait donner sa préférence à Fabian Ruiz.

Le FC Barcelone pourrait laisser le champ libre au PSG pour Tanguy Ndombele. Alors qu'il a enchainé les contre-performances avec Tottenham, l'international français a perdu de plus en plus de crédit auprès de José Mourinho au fil de la saison. Malgré tout, le PSG et le FC Barcelone pourraient se disputer le recrutement du milieu de terrain des Spurs lors du prochain mercato estival. Et grâce à Fabian Ruiz, Leonardo pourrait prendre les devants sur ce dossier.

Fabian Ruiz préféré à Tanguy Ndombele au Barça ?