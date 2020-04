Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une grande menace se confirme pour une pépite suivie par Leonardo !

Publié le 12 avril 2020 à 20h15 par D.M.

Alors que Sandro Tonali serait dans le viseur du PSG, de la Juventus ou encore de l’Inter, le Milan AC se serait immiscé dans ce dossier. Des contacts auraient d’ores et déjà été établi avec l’entourage du joueur.

Inconnu il y a près d’un an, Sandro Tonali commence à se faire un nom en Italie. Agé de 19 ans, le milieu de terrain impressionne sous le maillot de Brescia et est souvent comparé à Andrea Pirlo. Un talent qui suscite l’intérêt de nombreux clubs européens. Le PSG suit avec intérêt les prestations de Sandro Tonali, mais comme le 10 Sport vous l’a annoncé en exclusivité le 31 décembre dernier, le joueur souhaite évoluer en Serie A. La Juventus et l’Inter joueraient donc les premiers rôles dans ce dossier, mais le Milan AC pourrait jouer les trouble-fêtes. Tuttosport a annoncé ce samedi que le club rossonero serait prêt à offrir un chèque compris entre 25 et 30M€ pour s’offrir Sandro Tonali.

Des contacts entre l’agent de Tonali et le Milan AC