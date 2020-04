Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Cette clause qui changerait tout pour Haaland !

Publié le 12 avril 2020 à 21h30 par D.M.

A partir de l’été 2021, Erling Braut Haaland disposera d’une clause libératoire de 75M€. Ce qui pourrait pousser le Real Madrid à attendre une année supplémentaire avant de lancer les grandes manœuvres sur ce dossier.

Auteur de neuf buts en Bundesliga depuis son arrivée au Borussia Dortmund en janvier dernier, Erling Braut Haaland est présenté comme le nouveau prodige du football mondial. Une étiquette qui lui colle à la peau et qui pousse de nombreuses équipes à s’intéresser à lui. Ainsi, le Real Madrid se serait fixé comme priorité de recruter Erling Braut Haaland lors du prochain mercato. Mais alors que les clubs de football traversent une période compliquée en raison de la crise du coronavirus, la formation madrilène pourrait patienter une année supplémentaire avant de s'offrir Haaland.

Le BVB demanderait 150M€ pour Haaland, mais…