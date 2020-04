Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un nouveau cador sur les traces de Kamara ?

Publié le 13 avril 2020 à 7h00 par D.M.

En difficulté financière, l’OM pourrait accepter de se séparer de Boubacar Kamara. Le défenseur français ne manquerait pas de prétendants et serait notamment sur les tablettes du Milan AC.

L’OM, en proie à de grosses difficultés financières et sous la menace de sanctions à cause du fair-play financier, pourrait se séparer de plusieurs joueurs lors du prochain mercato. Talent prometteur, Boubacar Kamara pourrait être vendu afin de permettre au club marseillais de renflouer ses caisses. Le Daily Express annonce ce dimanche que le défenseur de 20 ans jouirait d’une belle côte en Angleterre et serait suivi par Manchester City, West Ham et Chelsea. Mais un club italien serait également prêt à recruter Boubacar Kamara.

Kamara sur les tablettes du Milan AC