Mercato - PSG : Une ancienne piste de Leonardo pourrait débloquer le dossier Tonali !

Publié le 12 avril 2020 à 23h15 par D.M.

Le Milan AC aurait ciblé Sandro Tonali et voudrait contrecarrer les plans du PSG également sur la piste du milieu de terrain. Et la vente de Lucas Paqueta pourrait permettre au club italien de s’offrir le joueur.

Le PSG pourrait avoir fort à faire sur le dossier Sandro Tonali. Surveillé par Leonardo, le milieu de terrain de Brescia serait sur les tablettes de la Juventus, de l’Inter ou encore du Milan AC. Le club rossonero se montrerait déterminé et aurait d’ores et déjà établi des contacts avec l’agent de Sandro Tonali à en croire Calciomercato.com. Par ailleurs, Tuttosport a annoncé ce samedi que le Milan AC aurait l’intention de formuler une offre comprise entre 25 et 30M€ pour tenter de s’attacher les services de Sandro Tonali.

Lucas Paqueta pourrait jouer un rôle décisif dans le dossier Tonali pour le Milan AC